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Президент Сербии Вучич объявил об отставке

22:59 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Президент Сербии Вучич объявил об отставке Фото: Александр Вучич (Getty Images)
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27 сентября президент Сербии Александар Вучич заявил, что уходит в отставку, а также раскрыл причину такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PTC.

Как объяснил глава Сербии, он покидает президентское кресло, чтобы иметь возможность принять участие в парламентских выборах.

Вучич подчеркнул, что хочет сделать это как обычный гражданин.

После обращения к народу Вучич подписал заявление об отставке в Администрации президента Сербии.

Кроме того, он объявил, что до конца декабря 2026 года состоится первый тур президентских выборов, а перед этим - 25 октября - пройдут парламентские выборы.

На фоне отставки Вучич признался, что ему было тяжело управлять внешней политикой Сербии.

Более того, он заявил, что это также не будет легко в будущем.

"Каждая встреча, почти каждая встреча за последние четыре с половиной года в Европе была пыткой. Каждая. Ни на одной из них мне не было комфортно. Потому что на каждой первый вопрос был: "Почему вы не ввели санкции против России?" В каждом месте. С русскими также было тяжело, потому что их цель - любой ценой сохранить НИС, а чтобы эти другие ее забрали, в итоге Сербия страдает. Нам нигде не было ни просто, ни легко. Не будет и в будущем", - пожаловался Вучич.

Напомним, Александр Вучич стал президентом Сербии 31 мая 2017 года - именно в этот день он принял присягу и официально вступил в должность.

В 2022 году Вучича переизбрали на второй президентский срок, и 31 мая 2022 года он снова принял присягу.

Таким образом, до сентября 2026 года Вучич занимал должность президента Сербии более 9 лет.

Кстати, недавно стало известно, что Вучич распустил парламент Сербии.

Также мы рассказывали, что недавно в этой стране прошли уличные протесты с требованием отставки президента.

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