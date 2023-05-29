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Президент Сербії розкритикував НАТО через сутички в Косові

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Понеділок 29 травня 2023 23:51
Президент Сербії розкритикував НАТО через сутички в Косові Фото: президент Сербії Александар Вучич (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував події в Косові та розкритикував миротворців НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Вучич звинуватив прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті в екскалації конфлікту та заявив, що миротворці НАТО не захистили сербів і не змогли запобігти насиллю.

"Події на півночі Косово стали наслідком бажання Курті привести до кровопролиття цілий регіон та викликати великий конфлікт між сербами й НАТО, він єдиний винний у всьому що відбувається", - заявив президент Сербії.

Сербський лідер, також, звернувся до співвітчизників, які протестують у Косові та закликав їх діяти мирно та не вступати в конфлікти із миротворцями НАТО.

Події в Косові

Десятки косовських сербів влаштували мітинги та намагалисья не допустити до виконання своїх обов'язків нових мерів-албанців. Вони заявили, що вважають їх нелегітимними.

Як зазначається, поліція Косово почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу. А президент Сербії Александар Вучич наказав армії терміново висуватись у бік Косова.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Косово знизити напруженість у відносинах з Сербією та зазначив, що обидві країни повинні брати участь у діалозі під керівництвом ЄС.

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Сербия Косово НАТО Вучич
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