Президент Сербії розкритикував НАТО через сутички в Косові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС .

Вучич звинуватив прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті в екскалації конфлікту та заявив, що миротворці НАТО не захистили сербів і не змогли запобігти насиллю.

"Події на півночі Косово стали наслідком бажання Курті привести до кровопролиття цілий регіон та викликати великий конфлікт між сербами й НАТО, він єдиний винний у всьому що відбувається", - заявив президент Сербії.

Сербський лідер, також, звернувся до співвітчизників, які протестують у Косові та закликав їх діяти мирно та не вступати в конфлікти із миротворцями НАТО.

Події в Косові

Десятки косовських сербів влаштували мітинги та намагалисья не допустити до виконання своїх обов'язків нових мерів-албанців. Вони заявили, що вважають їх нелегітимними.