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Президент Сербии раскритиковал НАТО из-за столкновений в Косово

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Понедельник 29 мая 2023 23:51
Президент Сербии раскритиковал НАТО из-за столкновений в Косово Фото: президент Сербии Александар Вучич (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал события в Косово и раскритиковал миротворцев НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в экскалации конфликта и заявил, что миротворцы НАТО не защитили сербов и не смогли предотвратить насилие.

"События на севере Косово стали следствием желания Курти привести к кровопролитию целый регион и вызвать большой конфликт между сербами и НАТО, он единственный виноват во всем, что происходит", - заявил президент Сербии.

Сербский лидер также обратился к соотечественникам, протестующим в Косово и призвал их действовать мирно и не вступать в конфликты с миротворцами НАТО.

События в Косово

Десятки косовских сербов устроили митинги и пытались не допустить к исполнению своих обязанностей новых мэров-албанцев. Они заявили, что считают их нелегитимными.

Как отмечается, полиция Косово начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа. А президент Сербии Александар Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией и отметил, что обе страны должны участвовать в диалоге под руководством ЕС.

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Сербия Косово НАТО Вучич
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