Президент Сербии раскритиковал НАТО из-за столкновений в Косово

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС .

Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в экскалации конфликта и заявил, что миротворцы НАТО не защитили сербов и не смогли предотвратить насилие.

"События на севере Косово стали следствием желания Курти привести к кровопролитию целый регион и вызвать большой конфликт между сербами и НАТО, он единственный виноват во всем, что происходит", - заявил президент Сербии.

Сербский лидер также обратился к соотечественникам, протестующим в Косово и призвал их действовать мирно и не вступать в конфликты с миротворцами НАТО.

События в Косово

Десятки косовских сербов устроили митинги и пытались не допустить к исполнению своих обязанностей новых мэров-албанцев. Они заявили, что считают их нелегитимными.