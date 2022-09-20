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Президент Сербії пророкує "великий світовий конфлікт" через кілька місяців

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Вівторок 20 вересня 2022 21:58
Президент Сербії пророкує "великий світовий конфлікт" через кілька місяців Фото: президент Сербії Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Сербії Александр Вучич заговорив про "великий світовий конфлікт", який трапиться через два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

"Я припускаю, що від етапу "спеціальної військової операції" ми підходимо до великого військового конфлікту, і тепер питання про те, де проходять кордони", - заявив Вучич.

Президент заявив, що у найближчі 7-10 днів будуть ухвалені важливі рішення. А вже через місяць чи два місяці ситуація перейде у "великий світовий конфлікт".

"Подібного у нас не було з часів Другої світової війни", - додав Вучич.

Незабаром буде тільки ще більше ускладнення відносин між Заходом та Росією і Заходом та Китаєм.

Нагадаємо, що російські окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.

Пізніше, у Білому домі заявили, що президент РФ Володимир Путін може готуватися до проведення мобілізації.

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