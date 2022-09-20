Президент Сербії пророкує "великий світовий конфлікт" через кілька місяців

Президент Сербії Александр Вучич заговорив про "великий світовий конфлікт", який трапиться через два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS .

"Я припускаю, що від етапу "спеціальної військової операції" ми підходимо до великого військового конфлікту, і тепер питання про те, де проходять кордони", - заявив Вучич.

Президент заявив, що у найближчі 7-10 днів будуть ухвалені важливі рішення. А вже через місяць чи два місяці ситуація перейде у "великий світовий конфлікт".

"Подібного у нас не було з часів Другої світової війни", - додав Вучич.

Незабаром буде тільки ще більше ускладнення відносин між Заходом та Росією і Заходом та Китаєм.