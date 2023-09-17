Президент Сербії образився на ЄС через підтримку України

За словами сербського лідера, рівень підтримки України з боку ЄС, надання їй статусу кандидата протягом року після подання заявки й потенційний початок переговорів про членство показує підтримку, яку "Сербія ніколи не отримувала".

Також, на думку Вучича, Сербія зараз перебуває у набагато кращому стані, ніж Румунія і Болгарія у 2007 році, коли вони приєдналися до ЄС.

Президент скептично ставиться до планів ЄС щодо розширення до 2030 року.

"Хто знає, що станеться через сім років? Поглинальна здатність ЄС не більша, ніж була. У вас є 10 чистих платників і 17 країн, які беруть їхні гроші. Жодна з них не хотіла б мати більше членів, на яких витрачає гроші", - сказав Вучич.

Варто зазначити, що Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році й почала переговори у 2014. Проте переговори призупинилися через небажання Сербії нормалізувати відносини з Косово.

Також Сербія - єдина країна на Західних Балканах, яка не підтримала санкції проти Росії. За це у Брюсселі неодноразово критикували Белград.

Розширення ЄС

Після цього єврокомісар з розширення Олівер Варгії зазначив, що Єврокомісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Європейського Союзу вже у жовтні цього року.

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