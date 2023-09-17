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Президент Сербии обиделся на ЕС из-за поддержки Украины

Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Сербии Александар Вучич намекнул, что обиделся на Европейском союзе. Причиной тому стала помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вучича в интервью Financial Times.

По словам сербского лидера, уровень поддержки Украины со стороны ЕС, предоставление ей статуса кандидата в течение года после подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве показывает поддержку, которую "Сербия никогда не получала".

Также, по мнению Вучича, Сербия находится в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они присоединились к ЕС.

Президент скептически относится к планам ЕС по расширению до 2030 года.

"Кто знает, что произойдет через семь лет? Поглотительная способность ЕС не больше, чем была. У вас есть 10 чистых плательщиков и 17 стран, которые берут их деньги. Ни одна из них не хотела бы иметь больше членов, на которых тратит деньги", - сказал Вучич.

Стоит отметить, что Сербия подала заявку на членство в Евросоюзе в 2010 году и начала переговоры в 2014 году. Однако переговоры приостановились из-за нежелания Сербии нормализовать отношения с Косово.

Также Сербия - единственная страна на Западных Балканах, не поддержавшая санкции против России. За это в Брюсселе не раз критиковали Белград.

Расширение ЕС

После этого еврокомиссар по расширению Оливер Варгии отметил, что Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Европейского Союза уже в октябре этого года.

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