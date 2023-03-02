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Президент Сербии намекнул на разрыв отношений с Россией ради ЕС

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Четверг 02 марта 2023 21:30
Президент Сербии намекнул на разрыв отношений с Россией ради ЕС Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Сербии Александр Вучич намекнул, что его страна готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сербский лидер заявил, что он понимает, что настало время переосмысления политики его страны и намекнул, что готов ввести санкции против РФ, а также разорвать отношения с Кремлем.

"Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Хорошо, делайте свои собственные выводы. Но я думаю, что вы меня поняли", - заявил он.

При этом он добавил, что Белград ожидают трудные решения в будущем.

"У нас будут сложные решения в будущем, без сомнения. Это все, что я могу сказать", - заявил он.

При этом Вучич повторил, что Россия должна прекратить свои усилия по вербовке сербов для участия в боевых действиях вместе со своей ЧВК "Вагнера" в Украине.

Напомним, ранее Вучич заявил, что Сербия привлечет к ответственности своих граждан, которые были завербованы в ЧВК "Вагнера" и участвовали в войне против Украины.

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