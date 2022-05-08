Президент Сербии предложил ввести обязательную 90-дневную службу в армии

Президент Сербии Александр Вучич предлагает вернуть в стране призыв в армию. Инициативу об обязательной срочной службе продолжительностью 90 дней вынесут на публичные обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербскую общественную телерадиокомпанию РТС .

"Мое предложение будет заключаться в том, чтобы в следующем периоде ввести обязательную военную службу продолжительностью 90 дней. Это не 6 месяцев, и даже не 365 дней... Таким образом приобретается обязанность, таким образом люди достигают зрелости, чтобы узнать, что такое патриотизм, что такое работа, обязанность", - заявил Вучич.

Сербский президент отметил, что предложение должны принять или отклонить компетентные органы и парламент после "долгих и серьезных дебатов".

Также Вучич подчеркивает, что страна должна быть военно-внеблоковой.

"Сербия останется нейтральной в военном отношении... Мы хотим быть единственной страной, не входящей в НАТО, и мы будем придерживаться этой политики", - отметил он.