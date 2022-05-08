Президент Сербии предложил ввести обязательную 90-дневную службу в армии
Президент Сербии Александр Вучич предлагает вернуть в стране призыв в армию. Инициативу об обязательной срочной службе продолжительностью 90 дней вынесут на публичные обсуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербскую общественную телерадиокомпанию РТС.
"Мое предложение будет заключаться в том, чтобы в следующем периоде ввести обязательную военную службу продолжительностью 90 дней. Это не 6 месяцев, и даже не 365 дней... Таким образом приобретается обязанность, таким образом люди достигают зрелости, чтобы узнать, что такое патриотизм, что такое работа, обязанность", - заявил Вучич.
Сербский президент отметил, что предложение должны принять или отклонить компетентные органы и парламент после "долгих и серьезных дебатов".
Также Вучич подчеркивает, что страна должна быть военно-внеблоковой.
"Сербия останется нейтральной в военном отношении... Мы хотим быть единственной страной, не входящей в НАТО, и мы будем придерживаться этой политики", - отметил он.
Напомним, перед этим в марте Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс, и у страны есть армия, которая сможет защитить население государства.
Ранее сообщалось, что 9 апреля Китай тайно передал Сербии новые системы ПВО - зенитно-ракетные комплексы HQ-22.
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