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Президент Сербії запропонував ввести обов'язкову 90-денну службу в армії

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Неділя 08 травня 2022 05:59
Президент Сербії запропонував ввести обов'язкову 90-денну службу в армії Фото: у Сербії хочуть повернути строкову військову службу (mod.gov.rs)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сербії Олександр Вучич пропонує повернути в країні призов до армії. Ініціативу про обов'язкову строкову службу тривалістю 90 днів винесуть на публічні обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербську громадську телерадіокомпанію РТС.

"Моя пропозиція полягатиме в тому, щоб в наступному періоді ввести обов'язкову військову службу тривалістю 90 днів. Це не 6 місяців, і навіть не 365 днів... Таким чином набувається обов'язок, таким чином люди досягають зрілості, щоб дізнатися, що таке патріотизм, що таке робота, обов'язок", - заявив Вучич.

Сербський президент зазначив, що пропозицію повинні прийняти або відхилити компетентні органи та парламент після "довгих і серйозних дебатів".

Також Вучич наголошує, що країна має бути військово-позаблоковою.

"Сербія залишиться нейтральною у військовому відношенні... Ми хочемо бути єдиною країною, яка не входить до НАТО, і ми будемо дотримуватися цієї політики", - зазначив він.

Нагадаємо, перед цим у березні Вучич заявив, що Сербія не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу, й у країни є армія, яка зможе захистити населення держави.

Раніше повідомлялося, що 9 квітня Китай таємно передав Сербії нові системи ППО - зенітно-ракетні комплекси HQ-22.

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