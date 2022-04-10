Китай тайно передал Сербии новые системы ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

В субботу, 9 апреля, китайские транспортные самолеты Y-20 приземлились в аэропорту "Никола Тесла". Они якобы привезли в Сербию комплексы HQ-22.

Сербское правительство оформило соглашение о покупке новых систем ПВО еще в 2019 году. С этого времени западные страны несколько раз призывали Сербию отказаться от договора, поскольку евроинтеграционные планы должны сочетаться с совместимостью типов вооружения.

Однако, Сербия так этого и не сделала. Президент Александр Вучич пообещал показать новинки сербского войска 12-13 апреля.

ВВС Китая организовали доставку показательно. Шесть транспортных самолетов пролетели скоплением, в том числе над двумя странами-членами НАТО – Турцией и Болгарией. По мнению экспертов, это связано с демонстрацией силы и влияния Пекина.