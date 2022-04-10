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Китай тайно передал Сербии новые системы ПВО

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Белград, Воскресенье 10 апреля 2022 18:27
Китай тайно передал Сербии новые системы ПВО Фото: Зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (eng.mod.gov.cn)
Автор: Антон Федорцив

Сербия получила от Китая современные зенитно-ракетные комплексы HQ-22. Транспортировку военной техники осуществили Военно-воздушные силы КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

В субботу, 9 апреля, китайские транспортные самолеты Y-20 приземлились в аэропорту "Никола Тесла". Они якобы привезли в Сербию комплексы HQ-22.

Сербское правительство оформило соглашение о покупке новых систем ПВО еще в 2019 году. С этого времени западные страны несколько раз призывали Сербию отказаться от договора, поскольку евроинтеграционные планы должны сочетаться с совместимостью типов вооружения.

Однако, Сербия так этого и не сделала. Президент Александр Вучич пообещал показать новинки сербского войска 12-13 апреля.

ВВС Китая организовали доставку показательно. Шесть транспортных самолетов пролетели скоплением, в том числе над двумя странами-членами НАТО – Турцией и Болгарией. По мнению экспертов, это связано с демонстрацией силы и влияния Пекина.

К слову, Евросоюз может предоставить Украине статус кандидата в члены объединения в июне.

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