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Президент Сербии обвинил Россию в шпионаже

Новости » В мире     22.11.2019 - 15:57
Президент Сербии обвинил Россию в шпионаже
Фото: Александр Вучич (wikipedia.org)

Сербские спецслужбы уличили российского агента в контактах с сербским офицером

В четверг, 21 ноября, президент Александр Вучич заявил, что сербские спецслужбы обнаружили широкомасштабную разведывательную операцию с участием российских шпионов и военнослужащих сербской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Заявление Вучича появилось после заседания Совета национальной безопасности, которое он созвал после того, как на выходных на YouTube была обнародована видеозапись, на которой российский разведчик вручает деньги сербскому человеку в Белграде.

На видео, снятом сербскими агентами, было видно человека, которого опознали как подполковника Георгия Клебана, бывшего помощника военного атташе в российском посольстве в Белграде, где он встречался с офицером сербской армии в отставке. Вучич сказал, что встреча состоялась в декабре прошлого года.

"Несколько раз сербские службы безопасности собирали аудио и видео доказательства контактов между сербским офицером и Клебаном", - заявил Вучич на пресс-конференции.

Он добавил, что сербские агенты также имели доказательства относительно других русских шпионов.

"Было установлено 10 контактов с тремя источниками", - сказал он.

Он также обвинил военных представителей некоторых западных стран в шпионаже в пользу Сербии.

Также отмечается, что Вучич должен отправиться в Москву 4 декабря, чтобы встретиться с Путиным на их третьей встрече в этом году.

Президент Сербии также заявил, что Сербия не изменит свою доктрину военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в контролируемую Россией Организацию Договора о коллективной безопасности.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые отбывают тюремное заключение за шпионаж в Прибалтике.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области агента ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы. Экс-сотрудник МВД с 2014 года передавал разведданные в РФ.

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