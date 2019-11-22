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Президент Сербії звинуватив Росію у шпіонажі

Новини » В світі     22.11.2019 - 15:57
Президент Сербії звинуватив Росію у шпіонажі
Фото: Александр и(wikipedia.org)

Сербські спецслужби викрили російського агента на контактах з сербським офіцером

У четвер, 21 листопада, президент Олександр Вучич заявив, що сербські спецслужби виявили широкомасштабну розвідувальну операцію за участю російських шпигунів і військовослужбовців сербської армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Заява Вучич з'явилося після засідання Ради національної безпеки, яке він скликав після того, як на вихідних на YouTube було оприлюднено відеозапис, на якій російський розвідник вручає гроші сербській людині в Белграді.

На відео, знятому сербськими агентами, було видно людину, яку опізнали як підполковника Георгія Клебана, колишнього помічника військового аташе в російському посольстві в Белграді, де він зустрічався з офіцером сербської армії у відставці. Вучич сказав, що зустріч відбулася в грудні минулого року.

"Кілька разів сербські служби безпеки збирали аудіо і відео докази контактів між сербським офіцером і Клебаном", - заявив Вучич на прес-конференції.

Він додав, що сербські агенти також мали докази щодо інших російських шпигунів.

"Було встановлено 10 контактів з трьома джерелами", - сказав він.

Він також звинуватив військових представників деяких західних країн в шпигунстві на користь Сербії.

Також зазначається, що Вучич повинен відправитися в Москву 4 грудня, щоб зустрітися з Путіним на їх третій зустрічі в цьому році.

Президент Сербії також заявив, що Сербія не змінить свою доктрину військового нейтралітету і не вступить ні в НАТО, ні в контрольовану Росією Організацію Договору про колективну безпеку.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про помилування Миколи Філіпченко і Сергія Моїсеєнко, які відбувають тюремне ув'язнення за шпигунство на Прибалтиці.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області агента ФСБ засудили до 12 років в'язниці. Екс-співробітник МВС з 2014 року передавав розвіддані в РФ.

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