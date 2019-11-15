Президент Литвы помиловал двух российских шпионов

Фото: Гитанас Науседа (twitter.com/CiaRimtai)

В России заявили, что ответят тем же

В пятницу, 15 ноября, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые отбывают тюремное заключение за шпионаж в Прибалтике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

По сообщениям местных СМИ, Филипченко и Моисеенко, приговоренные литовскими судами в 2017 году, могут быть обменены на двух граждан Литвы, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамосайтиса, осужденных за шпионаж в России в 2016 году.

Российские шпионы были приговорены на 10 лет за то, что собирали информацию о военно-политической ситуации в Прибалтике и делились ею с российской военной разведкой. В указе Науседы говорится, что россиян помиловали в соответствии с новым законом о шпионских свопах.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил 15 ноября, что Москва ответит тем же.

" По моим данным, это взаимные меры", - заявил он российским информационным агентствам.

Напомним, ранее сообщалось, что российские шпионы могли перехватить разговор Трампа послом США в ЕС Гордоном Сондлендом об Украине.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области агента ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы. Экс-сотрудник МВД с 2014 года передавал разведданные в РФ.