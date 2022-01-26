Президент Румынии заявил о готовности увеличить присутствие НАТО на территории страны

"Мы готовы принять усиленное присутствие союзников на нашей территории", - сказал президент, который подчеркнул необходимость солидарности в рамках НАТО и ЕС.

Он также добавил, что наращивание сил России в Черноморском регионе влияет на безопасность.

"Массовое наращивание Россией военного присутствия в Черноморском регионе влияет на международную безопасность. Эти действия России повышают вероятность применения силы против Украины", - заявил Йоханнис.

Глава государства призвал румын не бояться возможной войны.

"Румыния, как член НАТО, пользуется всеми гарантиями безопасности. Я заверяю румынских граждан, что мы вместе с нашими союзниками готовы обсуждать, решать и осуществлять наилучшие меры для нашей безопасности, для безопасности всех", - заявил Йоханнис.