Президент Румунії заявив про готовність збільшити присутність НАТО на території країни

"Ми готові прийняти посилену присутність союзників на нашій території", - сказав президент, який підкреслив необхідність солідарності в рамках НАТО і ЄС.

Він також додав, що нарощування сил Росії в Чорноморському регіоні впливає на безпеку.

"Масове нарощування Росією військової присутності в Чорноморському регіоні впливає на міжнародну безпеку. Ці дії Росії підвищують ймовірність застосування сили проти України", - заявив Йоханніс.

Глава держави закликав румунів не боятися можливої війни.

"Румунія, як член НАТО, користується всіма гарантіями безпеки. Я запевняю румунських громадян, що ми разом з нашими союзниками готові обговорювати, вирішувати і здійснювати найкращі заходи для нашої безпеки, для безпеки всіх", - заявив Йоханніс.