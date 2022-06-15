Президент Румынии о статусе кандидата в ЕС для Украины: будет выгодным для обеих сторон

В Румынии считают, что ЕС необходимо предоставить статус кандидата Украине. Это будет правильным решением для развития Евросоюза.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - подчеркнул политик. Также он добавил, что были предприняты попытки усилить поиск решения разногласий по вопросу возможного кандидатства для Украины.