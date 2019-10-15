Президент Румынии предложил Орбану должность премьера

Президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Людовика Орбана сформировать правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, если ему удастся сформировать правительство, его партия будет отвечать за выдвижение следующей кандидатуры страны в Еврокомиссию.

Президент Румынии Йоханнис уже провел консультации с партийными лидерами после того, как на прошлой неделе правительство социал-демократов во главе с премьером Виорике Денчиле было свергнуто в результате голосования в парламенте.

Йоханнис, бывший лидер Национал-либеральной партии, заявил, что Национально-либеральная партия "была единственной партией, которая пришла на консультации и прямо сказала: хотя будет трудно, она готова взять на себя управление в этот переходный период".

При этом президент отметил, что у новоназначенного премьер-министра будет короткий мандат, поскольку он выступает за досрочные парламентские выборы.

Следующие парламентские выборы официально должны состояться в конце 2020 или в начале 2021 года. Однако они могут быть перенесены на начало следующего года, после того, как румыны в ноябре изберут нового президента.

Напомним, 10 октября социал-демократическое правительство Румынии закончило свою работу в результате объявления парламентом вотума недоверия. Отставку правительства поддержали 238 членов двухпалатного парламента из 233 необходимых.

Ранее президент Владимир Зеленский встретился с президентом Румынии. Главы государств обговорили сотрудничество в энергетической и торговой сферах.