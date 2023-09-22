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Президент Румунії зробив заяву про падіння російських дронів на території його країни

Фото: президент Румунії Клаус Йоганніс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Падіння уламків російських дронів на території Румунії не є атакою. Але самі інциденти є "серйозною проблемою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Румунії Клауса Йоганніса, якого цитує Agerpres.

Йоганніс зробив відповідну заяву на заході Всесвітнього форуму лідерів в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Відповідаючи на питання студентів, президент зазначив, що на території Румунії тричі знаходили уламки російських дронів. 

"Наразі ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не мають значення", - сказав він.

За його словами, після інцидентів Румунія з країнами-союзниками домовилася посилити протиповітряну оборону у регіоні.

"Хоча напади Росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують Румунію, але те, що їх уламки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати", - підкреслив Йоганніс.

Румунський лідер також додав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак Росії, але розуміють важливість підтримки України.

"Вони бачать бомбардування на тому боці і думають, що якщо ми будемо стояти і дивитися, то можемо бути наступними", - зазначив президент.

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня, коли російські окупанти атакували Одеську область, уламки російського "Шахеда" впали на території Румунію, яка є членом НАТО.

Румунські МЗС та Міноборони спочатку спростовували цю інформацію. Проте 5 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар все ж визнав, що уламки російського безпілотника впали на румунську територію поблизу кордону з Україною.

Пізніше на території Румунії ще два рази знаходили уламки російських безпілотників, які атакували портову інфраструктуру України.

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