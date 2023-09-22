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Президент Румынии сделал заявление о падении российских дронов на территории его страны

Фото: президент Румынии Клаус Иоганнис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Падение обломков российских дронов на территории Румынии не является атакой. Но сами инциденты - это "серьезная проблема".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Румынии Клауса Иоганниса, которого цитирует Agerpres.

Иоганнис сделал соответствующее заявление на мероприятии Всемирного форума лидеров в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Отвечая на вопросы студентов, президент отметил, что на территории Румынии трижды находили обломки российских дронов.

"Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не имеют значения", - сказал он.

По его словам, после инцидентов Румыния со странами-союзниками договорилась усилить противовоздушную оборону в регионе.

"Хотя нападения России не направлены на Румынию, ситуация неприемлема. Беспилотники не атакуют Румынию, но то, что их обломки падают на территорию страны, есть реальная проблема, которую нужно решать", - подчеркнул Йоханнис.

Румынский лидер также добавил, что люди, живущие на румынском берегу Дуная вблизи границы, боятся атак России, но понимают важность поддержки Украины.

"Они видят бомбардировки на той стороне и думают, что если мы будем стоять и смотреть, то можем быть следующими", - отметил президент.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября, когда российские оккупанты атаковали Одесскую область, обломки российского "Шахеда" упали на территории Румынии, которая является членом НАТО.

Румынские МИД и Минобороны сначала опровергали эту информацию. Однако 5 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар все же признал, что обломки российского беспилотника упали на румынскую территорию у границы с Украиной.

Позже на территории Румынии еще два раза находили обломки российских беспилотников, атаковавших портовую инфраструктуру Украины.

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