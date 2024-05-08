Президент Румунії заявив, що готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та AP.
Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні Йоганніс зазначив, що протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надати Patriot Україні.
"Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони, - сказав Йоганніс.
Президент США Джо Байден прийняв президента Румунії Клауса Йоханніса у вівторок в Білому домі. Там кажуть, що зустріч в Овальному кабінеті мала відзначити два десятиліття членства Румунії в НАТО.
На початку зустрічі Байден пожартував, що підтримував вступ Румунії в НАТО, коли був сенатором «180 років тому», і сказав, що альянс став сильнішим після інтеграції Румунії.
Байден зазначив, що румунські та американські війська воювали та тренувалися пліч-о-пліч. Президент США похвалив Румунію за те, що вона "активізувалася" для допомоги Україні у протистоянні російській агресії.
«Сполучені Штати готові підтримувати вас», — сказав Байден Йоганнісу.
У свою чергу Йоганніс подякував Байдену за прийом і назвав трансатлантичний альянс "наріжним каменем нашого демократичного способу життя". Він сказав, що має намір досягти прогресу в скасуванні віз для румунських мандрівників до США, але найважливішою темою є "знайти спосіб відновити мир" у Європі та гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін не переможе.
Раніше Німеччина зголосилася передати Україні одну додаткову систему Patriot.
Глава МЗС Дмитро Кулеба припускає, що також одну систему передадуть Україні США. До цього закликала також Німеччина.
Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.
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