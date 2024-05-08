Президент Румунії заявив, що готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та AP .

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні Йоганніс зазначив, що протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надати Patriot Україні.

"Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони, - сказав Йоганніс.

Йоганніс у Вашингтоні

Президент США Джо Байден прийняв президента Румунії Клауса Йоханніса у вівторок в Білому домі. Там кажуть, що зустріч в Овальному кабінеті мала відзначити два десятиліття членства Румунії в НАТО.

На початку зустрічі Байден пожартував, що підтримував вступ Румунії в НАТО, коли був сенатором «180 років тому», і сказав, що альянс став сильнішим після інтеграції Румунії.

Байден зазначив, що румунські та американські війська воювали та тренувалися пліч-о-пліч. Президент США похвалив Румунію за те, що вона "активізувалася" для допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

«Сполучені Штати готові підтримувати вас», — сказав Байден Йоганнісу.

У свою чергу Йоганніс подякував Байдену за прийом і назвав трансатлантичний альянс "наріжним каменем нашого демократичного способу життя". Він сказав, що має намір досягти прогресу в скасуванні віз для румунських мандрівників до США, але найважливішою темою є "знайти спосіб відновити мир" у Європі та гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін не переможе.

Додаткові Patriot для України