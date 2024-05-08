Президент Румынии заявил, что готов обсудить отправку системы Patriot в Украину
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что он открыт для обсуждения отправки ракетной системы Patriot в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и AP.
После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне Йоханнис отметил, что в течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot Украине.
"Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", – сказал Йоханнис.
Йоханнис в Вашингтоне
Президент США Джо Байден принял президента Румынии Клауса Йоханниса во вторник в Белом доме. Там говорят, что встреча в Овальном кабинете должна была отметить два десятилетия членства Румынии в НАТО.
В начале встречи Байден пошутил, что поддерживал вступление Румынии в НАТО, когда был сенатором "180 лет назад", и сказал, что альянс стал сильнее после интеграции Румынии.
Байден отметил, что румынские и американские войска воевали и тренировались бок о бок. Президент США похвалил Румынию за то, что она "активизировалась" для помощи Украине в противостоянии российской агрессии.
"Соединенные Штаты готовы поддерживать вас", - сказал Байден Йоханнису.
В свою очередь Йоханнис поблагодарил Байдена за прием и назвал трансатлантический альянс "краеугольным камнем нашего демократического образа жизни". Он сказал, что намерен достичь прогресса в отмене виз для румынских путешественников в США, но самая важная тема — "найти способ восстановить мир" в Европе и гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не победит.
Дополнительные Patriot для Украины
Ранее Германия согласилась передать Украине одну дополнительную систему Patriot.
Глава МИД Дмитрий Кулеба предполагает, что также одну систему передадут Украине США. К этому призвала также Германия.
Украина уже получила ракеты для ПВО Patriot, отправленные Испанией и другими западными союзниками.
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