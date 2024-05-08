Президент Румынии заявил, что готов обсудить отправку системы Patriot в Украину

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что он открыт для обсуждения отправки ракетной системы Patriot в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и AP .

После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне Йоханнис отметил, что в течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot Украине.

"Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", – сказал Йоханнис.

Йоханнис в Вашингтоне

Президент США Джо Байден принял президента Румынии Клауса Йоханниса во вторник в Белом доме. Там говорят, что встреча в Овальном кабинете должна была отметить два десятилетия членства Румынии в НАТО.

В начале встречи Байден пошутил, что поддерживал вступление Румынии в НАТО, когда был сенатором "180 лет назад", и сказал, что альянс стал сильнее после интеграции Румынии.

Байден отметил, что румынские и американские войска воевали и тренировались бок о бок. Президент США похвалил Румынию за то, что она "активизировалась" для помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

"Соединенные Штаты готовы поддерживать вас", - сказал Байден Йоханнису.

В свою очередь Йоханнис поблагодарил Байдена за прием и назвал трансатлантический альянс "краеугольным камнем нашего демократического образа жизни". Он сказал, что намерен достичь прогресса в отмене виз для румынских путешественников в США, но самая важная тема — "найти способ восстановить мир" в Европе и гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не победит.

Дополнительные Patriot для Украины