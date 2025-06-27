Президент Румунії спростував свої слова про старт переговорів Молдови з ЄС

Що сказав Дан

Нагадаємо, вчора, 26 червня, перед самітом ЄС президент Румунії Нікушор Дан заявив, що вже 4 липня Молдова і Євросоюз відкриють вступні переговори.

Він уточнював, що початок переговорів відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" в Кишиневі.

При цьому початок переговорів про вступ України до ЄС заблокувала Угорщина. Джерела РБК-Україна зазначають, що Будапешт може зняти вето тільки після виборів, які відбудуться наступного року.

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