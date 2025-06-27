Президент Румынии опроверг свои слова о старте переговоров Молдовы с ЕС

Новый глава румынского государства прокомментировал заявление о том, что Молдова и Евросоюз откроют первый переговорный кластер уже 4 июля.

"Это была ошибка", - подчеркнул Дан.

Также он уточнил, что ЕС хочет начать переговоры. В то же время глава румынского государства избегал вопроса о возможном отделении Молдовы от Украины в вопросе старта вступительных переговоров.

Президент Румынии не объяснил свою "ошибку".