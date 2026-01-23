Президент Румунії назвав умову початку переговорів про об'єднання з Молдовою

При цьому в офісі Дана не так давно говорили протилежне - мовляв, Бухарест готовий серйозно і в будь-який момент почати переговори про об'єднання з Молдовою, якщо вона розглядає такий варіант і він прийнятний з огляду на громадянську позицію.

12 січня президент Молдови Мая Санду заявила, що проголосує за об’єднання з Румунією, якщо це питання буде винесено на референдум. Вона наголосила, що її країні дедалі складніше "виживати" самостійно, оскільки Молдова стала мішенню гібридної війни РФ.

Водночас Санду додала, що розуміє, що ідея об'єднання з Румунією не підтримується більшістю населення Молдови. На відміну від вступу до ЄС, куди країна подала заявку у 2022 році і який вона назвала "більш реалістичною метою".