Президент Румынии назвал условие начала переговоров об объединении с Молдовой

При этом в офисе Дана не так давно говорили обратное - мол, Бухарест готов серьезно и в любой момент начать переговоры об объединении с Молдовой, если она рассматривает такой вариант и он приемлем с учетом гражданской позиции.

12 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосует за объединение с Румынией, если этот вопрос будет вынесен на референдум. Она подчеркнула, что ее стране все сложнее "выживать" самостоятельно, поскольку Молдова стала мишенью гибридной войны РФ.

В то же время Санду добавила, что понимает, что идея объединения с Румынией не поддерживается большинством населения Молдовы. В отличие от вступления в ЕС, куда страна подала заявку в 2022 году и который она назвала "более реалистичной целью".