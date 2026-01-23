Президент Румунії назвав умову початку переговорів про об'єднання з Молдовою

Сценарій об'єднання Румунії та Молдову в єдину державу буде можливий тільки тоді, коли цього захоче більшість населення обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана, якого цитує Observator News.

Дана запитали, чи готова Румунія станом на зараз серйозно розглядати сценарій, за якого країна об'єднається з Молдовою. Дан у відповідь сказав, що це можливо, коли більшість людей в Румунії та Молдові - особливо в останній - захочуть цього. "У той момент, коли більшість у Республіці Молдова цього захоче. Наразі ми не готові до цього", - сказав він.