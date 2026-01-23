ua en ru
Президент Румунії назвав умову початку переговорів про об'єднання з Молдовою

Румунія, П'ятниця 23 січня 2026 12:28
Президент Румунії назвав умову початку переговорів про об'єднання з Молдовою Фото: президент Румунії Нікушор Дан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сценарій об'єднання Румунії та Молдову в єдину державу буде можливий тільки тоді, коли цього захоче більшість населення обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана, якого цитує Observator News.

Дана запитали, чи готова Румунія станом на зараз серйозно розглядати сценарій, за якого країна об'єднається з Молдовою. Дан у відповідь сказав, що це можливо, коли більшість людей в Румунії та Молдові - особливо в останній - захочуть цього.

"У той момент, коли більшість у Республіці Молдова цього захоче. Наразі ми не готові до цього", - сказав він.

При цьому в офісі Дана не так давно говорили протилежне - мовляв, Бухарест готовий серйозно і в будь-який момент почати переговори про об'єднання з Молдовою, якщо вона розглядає такий варіант і він прийнятний з огляду на громадянську позицію.

12 січня президент Молдови Мая Санду заявила, що проголосує за об’єднання з Румунією, якщо це питання буде винесено на референдум. Вона наголосила, що її країні дедалі складніше "виживати" самостійно, оскільки Молдова стала мішенню гібридної війни РФ.

Водночас Санду додала, що розуміє, що ідея об'єднання з Румунією не підтримується більшістю населення Молдови. На відміну від вступу до ЄС, куди країна подала заявку у 2022 році і який вона назвала "більш реалістичною метою".

