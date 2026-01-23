ua en ru
Президент Румынии назвал условие начала переговоров об объединении с Молдовой

Румыния, Пятница 23 января 2026 12:28
Президент Румынии назвал условие начала переговоров об объединении с Молдовой
Автор: Антон Корж

Сценарий объединения Румынии и Молдовы в единое государство будет возможен только тогда, когда этого захочет большинство населения обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана, которого цитирует Observator News.

Дана спросили, готова ли Румыния по состоянию на сейчас серьезно рассматривать сценарий, при котором страна объединится с Молдовой. Дан в ответ сказал, что это возможно, когда большинство людей в Румынии и Молдове - особенно в последней - захотят этого.

"В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому", - сказал он.

При этом в офисе Дана не так давно говорили обратное - мол, Бухарест готов серьезно и в любой момент начать переговоры об объединении с Молдовой, если она рассматривает такой вариант и он приемлем с учетом гражданской позиции.

12 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосует за объединение с Румынией, если этот вопрос будет вынесен на референдум. Она подчеркнула, что ее стране все сложнее "выживать" самостоятельно, поскольку Молдова стала мишенью гибридной войны РФ.

В то же время Санду добавила, что понимает, что идея объединения с Румынией не поддерживается большинством населения Молдовы. В отличие от вступления в ЕС, куда страна подала заявку в 2022 году и который она назвала "более реалистичной целью".

Молдова Румыния
