Президент Румынии назвал условие начала переговоров об объединении с Молдовой

Сценарий объединения Румынии и Молдовы в единое государство будет возможен только тогда, когда этого захочет большинство населения обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана, которого цитирует Observator News.

Дана спросили, готова ли Румыния по состоянию на сейчас серьезно рассматривать сценарий, при котором страна объединится с Молдовой. Дан в ответ сказал, что это возможно, когда большинство людей в Румынии и Молдове - особенно в последней - захотят этого. "В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому", - сказал он.