Президент Румынии назвал условие начала переговоров об объединении с Молдовой
Сценарий объединения Румынии и Молдовы в единое государство будет возможен только тогда, когда этого захочет большинство населения обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана, которого цитирует Observator News.
Дана спросили, готова ли Румыния по состоянию на сейчас серьезно рассматривать сценарий, при котором страна объединится с Молдовой. Дан в ответ сказал, что это возможно, когда большинство людей в Румынии и Молдове - особенно в последней - захотят этого.
"В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому", - сказал он.
При этом в офисе Дана не так давно говорили обратное - мол, Бухарест готов серьезно и в любой момент начать переговоры об объединении с Молдовой, если она рассматривает такой вариант и он приемлем с учетом гражданской позиции.
12 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосует за объединение с Румынией, если этот вопрос будет вынесен на референдум. Она подчеркнула, что ее стране все сложнее "выживать" самостоятельно, поскольку Молдова стала мишенью гибридной войны РФ.
В то же время Санду добавила, что понимает, что идея объединения с Румынией не поддерживается большинством населения Молдовы. В отличие от вступления в ЕС, куда страна подала заявку в 2022 году и который она назвала "более реалистичной целью".