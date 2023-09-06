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Президент Румунії: якщо падіння дрону РФ правда - це серйозне порушення

Фото: президент Румунії Клаус Йоганніс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що наявність російських безпілотників на території країни було б "серйозним порушенням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Падіння дрону РФ у Румунії

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували Україну за допомогою дронів. БПЛА направили у бік портової інфраструктури Одеської області на Дунаї.

У Міністерстві закордонних справ України після атаки заявили, що російські дрони впали на території Румунії. Бухарест одразу почав заперечувати таку інформацію.

Але вже сьогодні у Міноборони Румунії підтвердили, що частини російського дрону впали на території їхньої країни.

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