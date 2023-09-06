Президент Румунії: якщо падіння дрону РФ правда - це серйозне порушення

Падіння дрону РФ у Румунії

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували Україну за допомогою дронів. БПЛА направили у бік портової інфраструктури Одеської області на Дунаї.

У Міністерстві закордонних справ України після атаки заявили, що російські дрони впали на території Румунії. Бухарест одразу почав заперечувати таку інформацію.

Але вже сьогодні у Міноборони Румунії підтвердили, що частини російського дрону впали на території їхньої країни.

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