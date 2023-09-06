Президент Румынии: если падение дрона РФ правда - это серьезное нарушение

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что наличие российских беспилотников на территории страны было бы "серьезным нарушением".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов. БПЛА направили в сторону портовой инфраструктуры Одесской области в Дунае.
В Министерстве иностранных дел Украины после атаки заявили, что российские дроны упали на территории Румынии. Бухарест сразу начал отрицать такую информацию.
Но уже сегодня в Минобороны Румынии подтвердили, что части российского дрона упали на территории их страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.