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Президент Румынии: если падение дрона РФ правда - это серьезное нарушение

Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что наличие российских беспилотников на территории страны было бы "серьезным нарушением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Падение дрона РФ в Румынии

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов. БПЛА направили в сторону портовой инфраструктуры Одесской области в Дунае.

В Министерстве иностранных дел Украины после атаки заявили, что российские дроны упали на территории Румынии. Бухарест сразу начал отрицать такую информацию.

Но уже сегодня в Минобороны Румынии подтвердили, что части российского дрона упали на территории их страны.

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