Президент Румунії: якщо падіння дрону РФ правда - це серйозне порушення

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що наявність російських безпілотників на території країни було б "серйозним порушенням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Президент Румунії зауважив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника перебувають на румунській території, це буде "серйозним порушенням".

Крім того, Йоганніс назвав атаки на українську інфраструктуру в регіоні Дунаю військовим злочином.

"Якщо буде підтверджено, що компоненти належать російському безпілотнику, така ситуація буде неприпустимою і серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", - сказав він.

Падіння дрону РФ у Румунії

Коментарі президента з'явилися після неодноразових ракетних і безпілотних атак Росії на Ізмаїльський район, що межує з Румунією.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували Україну за допомогою дронів. БПЛА направили у бік портової інфраструктури Одеської області на Дунаї.

У Міністерстві закордонних справ України після атаки заявили, що російські дрони впали на території Румунії. Бухарест одразу почав заперечувати таку інформацію.

Але вже сьогодні у Міноборони Румунії підтвердили, що частини російського дрону впали на території їхньої країни.

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