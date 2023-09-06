Президент Румунії: якщо падіння дрону РФ правда - це серйозне порушення
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що наявність російських безпілотників на території країни було б "серйозним порушенням".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Президент Румунії зауважив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника перебувають на румунській території, це буде "серйозним порушенням".
Крім того, Йоганніс назвав атаки на українську інфраструктуру в регіоні Дунаю військовим злочином.
"Якщо буде підтверджено, що компоненти належать російському безпілотнику, така ситуація буде неприпустимою і серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", - сказав він.
Падіння дрону РФ у Румунії
Коментарі президента з'явилися після неодноразових ракетних і безпілотних атак Росії на Ізмаїльський район, що межує з Румунією.
Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували Україну за допомогою дронів. БПЛА направили у бік портової інфраструктури Одеської області на Дунаї.
У Міністерстві закордонних справ України після атаки заявили, що російські дрони впали на території Румунії. Бухарест одразу почав заперечувати таку інформацію.
Але вже сьогодні у Міноборони Румунії підтвердили, що частини російського дрону впали на території їхньої країни.
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