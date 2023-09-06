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Президент Румынии: если падение дрона РФ правда - это серьезное нарушение

Румыния, Среда 06 сентября 2023 17:33
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Президент Румынии: если падение дрона РФ правда - это серьезное нарушение Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что наличие российских беспилотников на территории страны было бы "серьезным нарушением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Президент Румынии отметил, что если будет подтверждено, что части российского беспилотника находятся на румынской территории, это будет "серьезным нарушением".

Кроме того, Йоханнис назвал атаки на украинскую инфраструктуру в регионе Дуная военным преступлением.

"Если будет подтверждено, что компоненты принадлежат российскому беспилотнику, такая ситуация будет недопустимой и серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", - сказал он.

Падение дрона РФ в Румынии

Комментарии президента появились после неоднократных ракетных и беспилотных атак России на граничащий с Румынией Измаильский район.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов. БПЛА направили в сторону портовой инфраструктуры Одесской области в Дунае.

В Министерстве иностранных дел Украины после атаки заявили, что российские дроны упали на территории Румынии. Бухарест сразу начал отрицать такую информацию.

Но уже сегодня в Минобороны Румынии подтвердили, что части российского дрона упали на территории их страны.

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