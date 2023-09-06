Президент Румынии: если падение дрона РФ правда - это серьезное нарушение

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что наличие российских беспилотников на территории страны было бы "серьезным нарушением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Президент Румынии отметил, что если будет подтверждено, что части российского беспилотника находятся на румынской территории, это будет "серьезным нарушением".

Кроме того, Йоханнис назвал атаки на украинскую инфраструктуру в регионе Дуная военным преступлением.

"Если будет подтверждено, что компоненты принадлежат российскому беспилотнику, такая ситуация будет недопустимой и серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", - сказал он.

Падение дрона РФ в Румынии

Комментарии президента появились после неоднократных ракетных и беспилотных атак России на граничащий с Румынией Измаильский район.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов. БПЛА направили в сторону портовой инфраструктуры Одесской области в Дунае.

В Министерстве иностранных дел Украины после атаки заявили, что российские дроны упали на территории Румынии. Бухарест сразу начал отрицать такую информацию.

Но уже сегодня в Минобороны Румынии подтвердили, что части российского дрона упали на территории их страны.

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