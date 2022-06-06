Президент рассказал, сколько бойцов с "Азовстали" находятся в плену

В российском плену находятся более 2,5 тысячи украинских бойцов с "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Зеленского, российской стороне невыгодно применять пытки против наших защитников с "Азовстали", поскольку они стали "публичными пленными".
Также президент отметил, что не воспринимает всерьез заявления от российских властей и представителей "ДНР" относительно дальнейшей судьбы наших бойцов, поскольку таким образом они пытаются пиариться на этом.
Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных из "Азовстали".
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