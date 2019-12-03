Загиблим на Донбасі бійцям "Альфа" присвоїли звання Героя України

Фото: Денис Волочаев і Дмитро Каплунов (ssu.gov.ua)

Зеленський присвоїв звання Героя України полковникам Денису Волочаеву і Дмитру Каплунову

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом офіцерам, які загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу Офісу президента.

Як наголошується, Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаеву і Дмитру Каплунову (посмертно).

"Бійці удостоєні високої нагороди за героїзм і мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Потім стало відомо, що це були два офіцера спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України (СБУ).

Додамо, що 3 грудня на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим "тиші". В результаті обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.