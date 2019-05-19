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Президент присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла Ар'єву і Герасимову

Новини » Політика    19.05.2019 - 03:39
Президент присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла Ар'єву і Герасимову
Фото: Володимир Ар'єв (УНІАН)

Загалом дипломатичний ранг отримали семеро чиновників

Чинний президент України Петро Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву та голові постійної делегації Верховної ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт адміністрації глави держави.

Зазначимо, що Артур Герасимов є також головою парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка".

В указі № 275, який президент підписав 18 травня, також дипломатичний ранг присвоєно послу України в Греції Сергію Шутенку та заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку.

Дипломатичний ранг першого класу присвоєно Генеральному консулу України в Дюссельдорфі Владиславу Єгорову і надзвичайному і повноважному послу України в Білорусі Ігорю Кізе.

А дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу отримала заступник керівника головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення - керівник департаменту стратегічного планування Адміністрації президента України Марія Вітушок.

Нагадаємо, Порошенко нагородив спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.

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