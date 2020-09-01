Президент присвоил почетное звание директору "Ивченко-Прогресс"

Фото: Игорь Кравченко (из открытых источников)

"Ивченко-Прогресс" является партнером запорожского моторостроительного предприятия "Мотор Сич"

Президент присвоил директору ГП "Ивченко-Прогресс" Игорю Кравченко почетное звание "Заслуженный машиностроитель Украины", выразив уверенность в дальнейшем успешном развитии авиационной отрасли Украины. Соответствующий указ президента Украины №335/2020 был подписан 21 августа 2020 г.

Об этом сообщает пресс-служба группы компании DCH бизнесмена Александра Ярославского.

"Значительную часть своей творческой профессиональной жизни Вы отдали вдохновенному служению родному государству, делали все для того, чтобы продукция украинского авиапрома удерживала крепкие позиции на мировых рынках, а Украина гордилась статусом передового авиационного государства", - говорится в заявлении.

В компании подчеркивают, что "рады быть на новом перспективном пути возрождения украинской авиапромышленности" и "искренне верят в успех нашего общего великого дела на пользу Украины".

Стоит отметить, что ГП "Ивченко-Прогресс" является партнером-смежником запорожского моторостроительного предприятия "Мотор Сич", занимается новыми разработками в авиационном моторостроении.

Кравченко принимал непосредственное участие в создании более 20 типов и модификаций авиационных и наземных газотурбинных двигателей, которые эксплуатируются в десятках стран мира.

В декабре 2012 года были успешно проведены государственные стендовые испытания двигателя Д-436-148 для региональных самолетов АН-148 и Ан-158.

За успешное решение государственных задач, большой вклад в развитие науки и техники, Игорь Кравченко награжден также почетной грамотой Министерства науки Украины, орденами "За заслуги", премией Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий, почетным знаком ГК "Укроборонпром" и другими государственными наградами.

Напомним, что 4 августа 2020 г. группа компаний DCH заявила о намерении развивать "Мотор Сич" совместно с китайскими инвесторами запорожского предприятия в лице корпорации Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

"Обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич". DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка", - говорится в опубликованном тогда официальном сообщении DCH.