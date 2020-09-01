Президент присвоїв почесне звання директору "Івченко-Прогрес"

Фото: Ігор Кравченко (з відкритих джерел)

"Івченко-Прогрес" є партнером запорізького моторобудівного підприємства "Мотор Січ"

Президент присвоїв директорові ДП "Івченко-Прогрес" Ігорю Кравченку почесне звання "Заслужений машинобудівник України", висловивши впевненість в успішному спільному розвитку авіаційної галузі України. Відповідний указ президента України №335/2020 був підписаний 21 серпня 2020 р.

Про це повідомляє прес-служба групи компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського.

"Значну частину свого творчого професійного життя Ви віддали натхненному служінню рідній державі, робили все для того, щоб продукція українського авіапрому утримувала міцні позиції на світових ринках, а Україна пишалася статусом передової авіаційної держави", - йдеться в заяві.

У компанії підкреслюють, що "ради бути на новому перспективному шляху відродження української авіапромисловості" і "щиро вірять в успіх нашої спільної великої справи на користь України".

Варто відзначити, що ДП "Івченко-Прогрес" є партнером запорізького моторобудівного підприємства "Мотор Січ", що займається новими розробками в авіаційному моторобудуванні.

Кравченко брав безпосередню участь у створенні понад 20 типів і модифікацій авіаційних і наземних газотурбінних двигунів, які експлуатуються в десятках країн світу.

У грудні 2012 року були успішно проведені державні стендові випробування двигуна Д-436-148 для регіональних літаків АН-148 і Ан-158.

За успішне вирішення державних завдань, великий внесок у розвиток науки і техніки, Ігор Кравченко нагороджений почесною грамотою Міністерства науки України, орденами "За заслуги", премією Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, почесним знаком ДК "Укроборонпром" і іншими державними нагородами.

Нагадаємо, що 4 серпня 2020 р. група компаній DCH заявила про намір розвивати "Мотор Січ" спільно з китайськими інвесторами запорізького підприємства в особі корпорації Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

"Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність по розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорозького ПАТ "Мотор Січ". DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, криворізького рудника "Суха Балка", - йдеться в опублікованому тоді офіційному повідомленні DCH.