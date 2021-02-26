Президент поздравил "Динамо" и "Шахтер" с победами в ЛЕ
Президент Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с победами в Лиге Европе.
Об этом он написал в Faceboоk.
"Искренне поздравляю киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята! И желаю встретиться в финале", - написал президент.
Искренне поздравляю киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята! И желаю встретиться в финале!Posted by Владимир Зеленский on Thursday, February 25, 2021
Напомним, 25 февраля киевское "Динамо" обыграло на выезде бельгийский "Брюгге" - 1:0. Этот результат позволил киевлянам пройти в 1/8 финала Лиги Европы.
Ранее "Шахтер" оформил путевку в 1/8 финала ЛЕ, минимально обыграв во втором матче израильский "Маккаби"
Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 26 февраля. Начало в 14:00 по Киеву.