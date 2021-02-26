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Президент привітав "Динамо" і "Шахтар" з перемогами в ЛЄ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 09:56
Президент привітав "Динамо" і "Шахтар" з перемогами в ЛЄ Фото: Циганков проти Соболя (uefa.com/uefaeuropaleague)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський привітав київське "Динамо" та донецький "Шахтар" з перемогами в Лізі Європі.

Про це він написав у Faceboоk.

"Щиро вітаю київське "Динамо" та донецький "Шахтар" з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі", - написав президент.

Щиро вітаю київське «Динамо» та донецький «Шахтар» з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі!

Posted by Володимир Зеленський on Thursday, February 25, 2021

Нагадаємо, 25 лютого київське "Динамо" обіграло на виїзді бельгійський "Брюгге" - 1:0. Цей результат дозволив киянам пройти у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше "Шахтар" оформив путівку в 1/8 фіналу ЛЄ, мінімально обігравши у другому матчі ізраїльський "Маккабі"

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, 26 лютого. Початок о 14:00 за Києвом.

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