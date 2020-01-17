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Президент доручив Кабміну врегулювати питання премій у "Нафтогазі"

Новини » Політика     17.01.2020 - 20:21
Президент доручив Кабміну врегулювати питання премій у "Нафтогазі"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зеленський допускає перезавантаження "Нафтогазу"

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку врегулювати ситуацію з преміями топ-менеджерам НАК "Нафтогаз", передбаченими за отримання компенсацій від "Газпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами Зеленського, якщо Кабміну не вдасться врегулювати ситуацію з преміями в "Нафтогазі", цим питанням займуться юристи. Також глава держави не виключає, що "Нафтогаз" можуть повністю перезавантажити.

"Вони повинні не тільки бути прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми, знайти вихід з цієї ситуації. Якщо вони не почують вас, тоді вони почують людей, юристів. Чи буде повністю перезавантажено НАК "Нафтогаз". І ми з вами повинні розробити стратегію, як це тоді зробити", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 січня під час засідання фракції "Слуга народу" обговорювали питання високих заробітних плат та премій у "Нафтогазі". На засіданні фракції був присутній виконавчий директор "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Також РБК-Україна писало, що, за словами Коболєва, за те, що "Нафтогаз" отримав від російського "Газпрому" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, деякі працівники компанії отримають премії. Він наголосив, що отримання премій передбачено трудовими контрактами.

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