UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент поручил Кабмину подать в Раду законы о переходном правосудии на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить проекты законов о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода. Позже правительство должно внести их на рассмотрении в Верховную раду.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, то законопроекты должны быть подготовлены с учетом международного опыта.

"Подготовить с учетом международного опыта законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодоление последствий вооруженного конфликта и достижения социального согласия", - говорится в документе.

Напомним, в конце прошлого года Минреинтеграции завершило разработку законопроекта, который определяет особенности переходного правосудия на Донбассе.

Кроме того, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявлял, что переходное правосудие может отличаться на Донбассе и в Крыму.

Подробнее об переходном периоде читайте в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассВерховная РадаКабинет Министров Украиныправосудие