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Президент доручив Кабміну подати в Раду закони про перехідне правосуддя на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати проекти законів про введення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду. Пізніше уряд має внести їх на розгляді до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, то законопроекти мають бути підготовлені з урахуванням міжнародного досвіду.

"Підготувати з урахуванням міжнародного досвіду законопроекти про введення на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях правосуддя перехідного періоду як цілісної політики держави щодо мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення соціальної згоди", - йдеться в документі.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Мінреінтеграції завершило розробку законопроекту, який визначає особливості перехідного правосуддя на Донбасі.

Крім того, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявляв, що перехідне правосуддя може відрізнятися на Донбасі і в Криму.

Детальніше про перехідний період читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму".

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