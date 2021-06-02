Президент доручив Кабміну подати в Раду закони про перехідне правосуддя на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати проекти законів про введення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду. Пізніше уряд має внести їх на розгляді до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

"Підготувати з урахуванням міжнародного досвіду законопроекти про введення на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях правосуддя перехідного періоду як цілісної політики держави щодо мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення соціальної згоди", - йдеться в документі.

Зазначається, то законопроекти мають бути підготовлені з урахуванням міжнародного досвіду.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Мінреінтеграції завершило розробку законопроекту, який визначає особливості перехідного правосуддя на Донбасі.

Крім того, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявляв, що перехідне правосуддя може відрізнятися на Донбасі і в Криму.

Детальніше про перехідний період читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму".