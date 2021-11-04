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Президент Португалии объявил дату выборов в парламент после его роспуска

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза одобрил роспуск парламента и объявил дату выборов в Собрание страны. Они назначены на 30 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на португальское издание RTP.

"Через неделю и один день после отклонения (парламентом - ред.) бюджета на 2022 год я решил распустить Собрание республики и назначить выборы 30 января 2022 года", - цитирует издание заявление президента страны.

Напомним, ранее Марсело Ребелу де Соуза объявил о решении распустить парламент страны после того, как депутаты отклонили законопроект правительства о бюджете на 2022 год.

Отметим, решение главы государства поддержали Консультативный орган президента и Государственный совет.

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