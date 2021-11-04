RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Португалії оголосив дату виборів до парламенту після його розпуску

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза схвалив розпуск парламенту і оголосив дату виборів у Збори країни. Вони призначені на 30 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на португальське видання RTP.

"Через тиждень і один день після відхилення (парламентом - ред.) бюджету на 2022 рік я вирішив розпустити Збори республіки і призначити вибори 30 січня 2022 року", - цитує видання заяву президента країни.

Нагадаємо, раніше Марсело Ребелу де Соуза оголосив про рішення розпустити парламент країни після того, як депутати відхилили законопроєкт уряду про Бюджет на 2022 рік.

Зазначимо, рішення глави держави підтримали Консультативний орган президента і Державна рада.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПортугалияВибори