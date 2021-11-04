Президент Португалії оголосив дату виборів до парламенту після його розпуску

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза схвалив розпуск парламенту і оголосив дату виборів у Збори країни. Вони призначені на 30 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на португальське видання RTP.
"Через тиждень і один день після відхилення (парламентом - ред.) бюджету на 2022 рік я вирішив розпустити Збори республіки і призначити вибори 30 січня 2022 року", - цитує видання заяву президента країни.
Нагадаємо, раніше Марсело Ребелу де Соуза оголосив про рішення розпустити парламент країни після того, як депутати відхилили законопроєкт уряду про Бюджет на 2022 рік.
Зазначимо, рішення глави держави підтримали Консультативний орган президента і Державна рада.