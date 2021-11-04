Президент Португалии распускает парламент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Решение о роспуске президент принял после того, как парламент отклонил законопроект правительства о бюджете на 2022 год.

В заявлении канцелярии президента говорится, что большинство членов совета одобрили роспуск парламента. Но пока неизвестно, когда могут состояться внеочередные выборы.

Ребелу де Соуза еще не подписал указ о роспуске. В выходные он встретился с представителями основных политических партий, которые рекомендуют проведение выборов в январе.