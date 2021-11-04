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Президент Португалии распускает парламент

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Португалия, Четверг 04 ноября 2021 01:34
Президент Португалии распускает парламент Фото: Марсело Ребелу де Соуза, президент Португалии (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза распускает парламент. Решение одобрили Консультативный орган президента и Государственный совет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение о роспуске президент принял после того, как парламент отклонил законопроект правительства о бюджете на 2022 год.

В заявлении канцелярии президента говорится, что большинство членов совета одобрили роспуск парламента. Но пока неизвестно, когда могут состояться внеочередные выборы.

Ребелу де Соуза еще не подписал указ о роспуске. В выходные он встретился с представителями основных политических партий, которые рекомендуют проведение выборов в январе.

Перед голосованием за бюджет Ребелу де Соуза обратится к народу и предупредил, что будет вынужден распустить парламент.

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