Президент Польши во время визита на Олимпиаду-2022 встретился с президентом Китая

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Пекин на зимнюю Олимпиаду-2022. В рамках визита в воскресенье, 6 февраля, он встретился с президентом Китая Си Цзиньпином.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Си Цзиньпин и Дуда обсуждали укрепление контактов КНР и Польши по "основным международным проблемам".

По словам лидера КНР, страны должны задействовать потенциал своих экономик, торговли и инвестиций, транспорта и логистики, высоких и новых технологий и вывести двустороннее практическое сотрудничество на новый уровень.

Си Цзиньпин также заявил о готовности КНР играть активную роль в создании крупного логистического центра в Польше и в превращении страны в ключевое связующее звено между Китаем и Европой.