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Президент Польщі під час візиту на Олімпіаду-2022 зустрівся з президентом Китаю

Автор: Анна Полисученко

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Пекіна на зимову Олімпіаду-2022. У рамках візиту в неділю, 6 лютого, він зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Сі Цзіньпін і Дуда обговорювали зміцнення контактів КНР і Польщі з "основних міжнародних проблем".

За словами лідера КНР, країни повинні задіяти потенціал своїх економік, торгівлі та інвестицій, транспорту і логістики, високих і нових технологій і вивести двостороннє практичне співробітництво на новий рівень.

Сі Цзіньпін також заявив про готовність КНР відігравати активну роль у створенні великого логістичного центру в Польщі і в перетворенні країни на ключову сполучну ланку між Китаєм і Європою.

Раніше ми писали, що МЗС США та Польщі обговорили спільні інтереси та виклики.

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ПольшаКитайАнджей ДудаСи Цзиньпинь