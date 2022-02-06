ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МИД США и Польши обсудили общие интересы и вызовы: коснулись Украины

Новина українською →
США, Воскресенье 06 февраля 2022 05:37
МИД США и Польши обсудили общие интересы и вызовы: коснулись Украины Фото: Збигнев Рау, глава МИД Польши(GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Правительства США и Польши провели стратегический диалог, на котором обсудили общие интересы, угрозы и вызовы. Представители обеих стран говорили не только о сотрудничестве стран, но и о российской угрозе и ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Отмечается, что консультации проходили между министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и госсекретарем США Энтони Блинкеном, также в них приняли участие межведомственные и межминистерские представители обоих правительств.

В заявлении обеих стран отмечается, что США и Польша сосредоточены на проблемах безопасности на восточном фланге НАТО из-за российской агрессии.

"Американо-польское сотрудничество отвечает нашим общим целям обеспечения безопасности и поддержки демократических устремлений белорусского народа, а также цели европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в заявлении.

Также обе стороны "выразили твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и обязались координировать действия для сдерживания любой дальнейшей российской агрессии".

Кроме этого, США и Польша обсудили двустороннее сотрудничество в сфере региональной и коллективной безопасности, военно-политические вопросы, энергетическую безопасность, изменение климата и сотрудничество в области ядерной энергетики, экономическое процветание, сотрудничество в рамках Инициативы трех морей и укрепление демократических ценностей и институтов через ОБСЕ в Европе и Евразии, консультации о важности лидерства Польши в ОБСЕ.

Напомним, что в Польшу уже начали прибывать военные из США. Всего ожидается, что в этой стране будут дислоцироваться 1700 американских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Польша Вторжение России в Украину
NEWS
Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина
Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США