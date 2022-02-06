МИД США и Польши обсудили общие интересы и вызовы: коснулись Украины
Правительства США и Польши провели стратегический диалог, на котором обсудили общие интересы, угрозы и вызовы. Представители обеих стран говорили не только о сотрудничестве стран, но и о российской угрозе и ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
Отмечается, что консультации проходили между министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и госсекретарем США Энтони Блинкеном, также в них приняли участие межведомственные и межминистерские представители обоих правительств.
В заявлении обеих стран отмечается, что США и Польша сосредоточены на проблемах безопасности на восточном фланге НАТО из-за российской агрессии.
"Американо-польское сотрудничество отвечает нашим общим целям обеспечения безопасности и поддержки демократических устремлений белорусского народа, а также цели европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в заявлении.
Также обе стороны "выразили твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и обязались координировать действия для сдерживания любой дальнейшей российской агрессии".
Кроме этого, США и Польша обсудили двустороннее сотрудничество в сфере региональной и коллективной безопасности, военно-политические вопросы, энергетическую безопасность, изменение климата и сотрудничество в области ядерной энергетики, экономическое процветание, сотрудничество в рамках Инициативы трех морей и укрепление демократических ценностей и институтов через ОБСЕ в Европе и Евразии, консультации о важности лидерства Польши в ОБСЕ.
Напомним, что в Польшу уже начали прибывать военные из США. Всего ожидается, что в этой стране будут дислоцироваться 1700 американских военных.