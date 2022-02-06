МИД США и Польши обсудили общие интересы и вызовы: коснулись Украины

Правительства США и Польши провели стратегический диалог, на котором обсудили общие интересы, угрозы и вызовы. Представители обеих стран говорили не только о сотрудничестве стран, но и о российской угрозе и ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

Отмечается, что консультации проходили между министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и госсекретарем США Энтони Блинкеном, также в них приняли участие межведомственные и межминистерские представители обоих правительств.

В заявлении обеих стран отмечается, что США и Польша сосредоточены на проблемах безопасности на восточном фланге НАТО из-за российской агрессии.

" Американо-польское сотрудничество отвечает нашим общим целям обеспечения безопасности и поддержки демократических устремлений белорусского народа, а также цели европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в заявлении.

Также обе стороны "выразили твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и обязались координировать действия для сдерживания любой дальнейшей российской агрессии".