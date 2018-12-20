ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Президент Польши уволил посла в Украине

Новости » Политика    20.12.2018 - 09:32
Президент Польши уволил посла в Украине
Фото: Ян Пекло (РБК-Украина)

Яна Пекло отзовут с должности посла в Украине 31 января

Президент Польши Анджей Дуда уволил посла в Украине Яна Пекло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание gazeta.pl.

Сообщается, что Дуда принял решение об увольнении Пекло, соответствующая резолюция датируется 4 декабря. Также сообщается, что данный документ уже получил подпись премьер-министра Матеуша Моравецкого. Пекло будет отозван с должности 31 января 2019 года.

Напомним, Ян Пекло стал послом Польши в Украине в августе 2016 года и сменил на этой должности Генрика Литвина. Пекло на протяжении многих лет был директором Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI.

Одним из последних публичных заявлений посла был призыв в адрес Венгрии прекратить блокирование сотрудничества Украины и НАТО.

"Польша поддерживает Украину на пути к перспективам членства в Европейском союзе и НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках Альянса", - подчеркнул Пекло.

Кроме того, он отметил, что это "не пожелания, а официальная позиция Польши".

Польша на границе с Украиной закрывает пешеходный пункт пропуска В Польше украинца обвинили в незаконном владении оружием
Новости Украины Польшапосол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь