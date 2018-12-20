Президент Польши уволил посла в Украине

Фото: Ян Пекло (РБК-Украина)

Яна Пекло отзовут с должности посла в Украине 31 января

Президент Польши Анджей Дуда уволил посла в Украине Яна Пекло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание gazeta.pl.

Сообщается, что Дуда принял решение об увольнении Пекло, соответствующая резолюция датируется 4 декабря. Также сообщается, что данный документ уже получил подпись премьер-министра Матеуша Моравецкого. Пекло будет отозван с должности 31 января 2019 года.

Напомним, Ян Пекло стал послом Польши в Украине в августе 2016 года и сменил на этой должности Генрика Литвина. Пекло на протяжении многих лет был директором Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI.

Одним из последних публичных заявлений посла был призыв в адрес Венгрии прекратить блокирование сотрудничества Украины и НАТО.

"Польша поддерживает Украину на пути к перспективам членства в Европейском союзе и НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках Альянса", - подчеркнул Пекло.

Кроме того, он отметил, что это "не пожелания, а официальная позиция Польши".