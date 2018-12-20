Президент Польщі звільнив посла в Україні

Фото: Ян Пєкло (РБК-Україна)

Яна Пєкла відкличуть з посади посла в Україні 31 січня

Президент Польщі Анджей Дуда звільнив посла в Україні Яна Пєкло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання gazeta.pl.

Повідомляється, що Дуда прийняв рішення про звільнення Пекла, відповідна резолюція датується 4 грудня. Також повідомляється, що цей документ вже отримав підпис прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Пекло буде відкликаний з посади 31 січня 2019 року.

Нагадаємо, Ян Пєкло став послом Польщі в Україні в серпні 2016 року і змінив на цій посаді Генріка Литвина. Пекло протягом багатьох років був директором Фонду польсько-української співпраці PAUCI.

Одною з останніх публічних заяв посла був заклик на адресу Угорщини припинити блокування співробітництва України і НАТО.

"Польща підтримує Україну на шляху до перспектив членства в Європейському союзі і НАТО. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання виходили на глобальний рівень стратегічної співпраці в рамках Альянсу", - підкреслив Пекло.

Крім того, він зазначив, що це "не побажання, а офіційна позиція Польщі".