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Президент Польщі звільнив посла в Україні

Новини » Політика    20.12.2018 - 09:32
Президент Польщі звільнив посла в Україні
Фото: Ян Пєкло (РБК-Україна)

Яна Пєкла відкличуть з посади посла в Україні 31 січня

Президент Польщі Анджей Дуда звільнив посла в Україні Яна Пєкло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання gazeta.pl.

Повідомляється, що Дуда прийняв рішення про звільнення Пекла, відповідна резолюція датується 4 грудня. Також повідомляється, що цей документ вже отримав підпис прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Пекло буде відкликаний з посади 31 січня 2019 року.

Нагадаємо, Ян Пєкло став послом Польщі в Україні в серпні 2016 року і змінив на цій посаді Генріка Литвина. Пекло протягом багатьох років був директором Фонду польсько-української співпраці PAUCI.

Одною з останніх публічних заяв посла був заклик на адресу Угорщини припинити блокування співробітництва України і НАТО.

"Польща підтримує Україну на шляху до перспектив членства в Європейському союзі і НАТО. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання виходили на глобальний рівень стратегічної співпраці в рамках Альянсу", - підкреслив Пекло.

Крім того, він зазначив, що це "не побажання, а офіційна позиція Польщі".

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